Cengiz ÇOBAN - İstanbul - SANCAKTEPE'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Biriken suyu görevliler tahliye etmeye çalışıyor.
(Görüntülü) Sancaktepe'de yağmur : Alt geçitte araçlar mahsur kaldı
Cengiz ÇOBAN - İstanbul - SANCAKTEPE'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt...
23 Haziran 2018 Cumartesi 14:09
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