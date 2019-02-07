Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bitişikteki iki binaya da sıçrayan yangına müdahale yaklaşık 1 saat sürdü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması sürüyor. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
(Görüntülü) Sancaktepe'de tekstil atölyesinde yangın (4)
Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı. Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında...
07 Şubat 2019 Perşembe 11:35
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