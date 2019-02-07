Murat KORKMAZ - İstanbul - SANCAKTEPE'de bir tekstil atöylesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çevre binalara da sıçrama tehlikesi bulunan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
(Görüntülü) Sancaktepe'de tekstil atölyesinde yangın (1)
Murat KORKMAZ - İstanbul - SANCAKTEPE'de bir tekstil atöylesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü....
07 Şubat 2019 Perşembe 10:30
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