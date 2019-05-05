(Görüntülü) Sancaktepe'de evine çağırdığı arkadaşını bıçakla rehin aldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-SANCAKTEPE'de çalışma arkadaşını bıçakla rehin alan bir kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda iddialara göre iş arkadaşı Mustafa D.'nin eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen Adem U.(33). konuşmak için Mustafa D'yi eve çağırdı. Evde buluşan İkili bir süre konuştuktan sonra Adem U., Mustafa D. ile tartışmaya başladı. Adem U., Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polise haber verildi. Polis, Adem U.'nun bir anlık boşluğundan faydalanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Adem U. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Rehin alınan Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.