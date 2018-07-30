Özgür Deniz KAYA - İbrahim MAŞE Anıl UÇAN / İSTANBUL, () - SANCAKTEPE'de 28 Temmuz'da istinat duvarı çöken Mevlana İlköğretim Okulu'nda son durum havadan görüntülendi. Sancaktepe'de bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle 28 Temmuz'da çökmüştü. Çökme sonucunda beton parçaları ve toprak yolu kapatmıştı. Yetkilerin yaptığı incelemelerin ardından iş makineleri ve kepçeler, kapanan yolu açmak için çalışma başlatmıştı.
(Görüntülü) Sancaktepe'de duvarı çöken okuldaki son durum
Özgür Deniz KAYA - İbrahim MAŞE Anıl UÇAN / İSTANBUL, () - SANCAKTEPE'de 28 Temmuz'da istinat duvarı çöken Mevlana İlköğretim Okulu'nda son durum havadan görüntülendi. Sancaktepe'de bulunan Mevlana İlköğretim Okulu'nun istinat...
30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:11
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