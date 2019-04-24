(Görüntülü) SANAYİCİLER MESLEK LİSESİ YÖNETİMİNE TALİP
24 Nisan 2019 Çarşamba 17:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1KYK Gençleri Kortta projesi Ağrı'da...
- 2Her yıl 10 milyon kişiye tüberküloz...
- 3"Aşıların zararlı olduğu yönünde...
- 4Mesanesinden 300 gram taş çıktı
- 5Omurilik felcinde çığır açan gelişme
- 6Asabiyete ve halsizliğe karşı demirhindi...
- 7Kalp hastasına ambulans helikopterle sevk
- 8(Görüntülü) Lületaşı ve yumurta kabuğundan...
- 9Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay...
- 10Prof. Dr. Sümer, kaliteli uyku için önerilerde...
- 1Başakşehirli öğrenciler hayallerindeki...
- 2Çocukların Bozcaada’da yaptığı cam...
- 3(Görüntülü) Ankara’da, ‘Mektebim...
- 4(Görüntülü) Ankara’da, ‘Mektebim...
- 5Ankara’da, ‘Mektebim Okulları’ 23...
- 6İmalat sanayi kapasite kullanım oranı...
- 7(Görüntülü) 8 bin takım arasından...
- 88 bin takım arasından ilk üçe girdiler
- 9Bir günlüğüne rektör oldular
- 10(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Anıtkabir...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Atatürk'ün Samsun'a gelişinin...
- 2Seferihisar'da 47 kaçak yakalandı
- 3Fabrika satışında silahlı kavga: 3 yaralı
- 4(Görüntülü) Fabrika satışında kavga:...
- 5FLAŞ
- 6Köpeği motosiklete bağlayıp sürükleyen...
- 7Haluk Şahin'in kitabının İngilizcesi...
- 8(Görüntülü) Seferihisar'da 47 kaçak...
- 9(Görüntülü) Furkan'ın annesi:...
- 10Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına...
- 11El ele 2'nci kattan atlayan liseli...
- 12(Görüntülü) Köpeği motosiklete bağlayan...
- 13Liseliler, kötü alışkanlıklara karşı...
- 14Furkan'ın annesi: Allah rızası için...
- 15(Görüntülü) Liseliler, kötü alışkanlıklara...
- 16(Görüntülü) Buzdolabından yaptıkları...
- 17(Görüntülü) Galatasaray'a Malatya'da...
- 18(Görüntülü) Galatasaray'a Malatya'da...
- 19(Görüntülü) İmamoğlu Veliefendi Hipodromunda...
- 20(Görüntülü) İmamoğlu Veliefendi Hipodromunda...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:12
|06:05
|13:14
|17:02
|20:02
|21:40