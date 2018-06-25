Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

(Görüntülü) Samsun, seçim sonuçlarının ardından sokaklara döküldü

Gökhan İÇKİLLİ- Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN’da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesini Kurtuluş Yolu'nda kutladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili...

Gökhan İÇKİLLİ- Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN’da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesini Kurtuluş Yolu'nda kutladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Samsun'da partililer sokaklara döküldü. Erdoğan’ın başkan olmasına sevinen vatandaşlar kutlamaları ilk olarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezin’de yaptı. Diğer yandan Samsun’un bir çok yerinde silah atarak ve arabalarla konvoy oluşturarak kutlamalar yapıldı. Ardından vatandaşlar ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti Milletvekili adayları Kurtuluş Yolu'nda buluştu. Burada vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Biz de Samsun’a karşı borcumuzu ve üzerimize düşeni elbette yapacağız. Samsun yarından itibaren Türkiye'nin aydınlık geleceğinde en önde yürümeyi hak etmiştir" dedi.

Kutlamalar daha sonra havai fişek gösterisinin ardından son buldu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325