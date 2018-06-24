Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Samsun'da kayıtlı 959 bin 127 seçmen, 3 bin 240 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına geldi. Sabahın erken saatlerinde yoğunluk görülmezken, polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.
(Görüntülü) Samsun'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Samsun'da kayıtlı 959 bin 127 seçmen, 3 bin 240 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de...
24 Haziran 2018 Pazar 10:04
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