Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ SAMSUN, () SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Samsun'da 3 bin 262 sandıkta 959 bin 359 seçmenin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için saat 08.00'de başladığı oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oyların kullanıldığı okullarda görevliler ilk önce sandıkları açarak zarfları saydı. Ardından ise zarfları açarak oyları saymaya başladı.
(Görüntülü) Samsun'da oylar sayılmaya başladı
Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ SAMSUN, () SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Samsun'da 3 bin 262 sandıkta 959 bin 359 seçmenin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri...
24 Haziran 2018 Pazar 18:49
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.