(Görüntülü) Samsun'da denize giren genç boğuldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'da yakınlarıyla birlikte denize giren S.C. (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.



Olay, Atakum ilçesi Denizevleri mahallesinde meydana geldi. yakınlarıyla birlikte denize giden S.C. (17), akıntıya kapıldı. Suda bir süre çırpınan genç, yakınlarının gözleri önünde kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve itfaiyede görevli cankurtaran ekipleri S.C.'yi denizde aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süresince denizde kalan S.C., ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. S.C. doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.