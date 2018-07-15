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(Görüntülü) Samsun'da 15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi

SAMSUN’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi. Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ak Parti Samsun Milletvekilleri...

SAMSUN’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi. Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ak Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Ak Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar, şehitliklere ziyarette bulundu. Önce Kırınköy Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi, ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe gidildi. Mevlid-i şerif okunup dua edilirken, protokol, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

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