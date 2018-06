(Görüntülü) Şampiyon çocuklar için madalya töreni

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi, futbolun dışındaki 20'ye yakın branşta ulusal ve uluslarası yarışmalarda dereceye giren, aralarında engellilerin de bulunduğu 200 sporcuya madalya ve çeşitli hediyeler verdi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu, down sendromlu çocukların ellerini öpüp madalyalarını boynuna taktı. Odunpazarı Kent Konseyi Spor Meclisi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Şehrin Şampiyon Çocukları Teşvik Ödülleri Gecesi', Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Geceye CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, davetliler, ödül alan sporcular ile aileleri katıldı. AMAÇ TEŞVİK ETMEK Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yapılan etkinlikle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Burada futbolun dışında bireysel sporlarda Türkiye'de ulusal anlamda, uluslar arası anlamda dereceye girmiş çocuklarımızı ve tabii engelli çocuklarımızı da teşvik amaçlı bir gece düzenliyoruz. Şu anda 200 çocuğumuz var, 20'nin üstünde farklı branşlarda çocuklarımıza ödüller sunuyoruz. Ödülün amacı biraz teşvik etmek. Ödül alıyorlar zaten, şampiyonluk kürsüsüne çıkıyorlar ama burada onları aileleriyle, kentle bütünleştirmek istedik. Gerçekten çok anlamlı; otistik çocuklarla engelli çocuklara ödüler veriyoruz. Başarılı çocuklarımıza gençlerimize, sporcularımıza ödüller veriyoruz. Kentin, bu çocukları sahiplenmelerini istiyoruz." ELLERİNİ ÖPTÜ Törende daha önce yapılan jimnastik, atletizm ve yüzme şampiyonalarında dereceye giren down sendromlu çocuklara ödüllerini TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu verdi. Doğu, down sendromlu çocukların ellerini öpüp madalyalarını boynuna taktı. DİLA DA MADALYASINI ALDI Aralarında, 'Okullar Arası Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Deniz Dila Dinç'in de bulunduğu otizmli sporculara da madalyasını ve hediyesini Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru verdi. Kumru, Dila'nın yüzme antrenörü antrenörü Hatice Yumuk'u da tebrik etti.