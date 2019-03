(Görüntülü) Salihli modern poligona kavuştu

Emre SAÇLI SALİHLİ (Manisa), () MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan ve 44 dönüm alan üzerine yapılan Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu, Grand Prix Turnuvası'yla açıldı. Salihli'nin kırsal Kabazlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve her birinde 15'er trap makinası bulunan 3 atış yolunun yer aldığı Trap ve Skeet Atış Poligonu'nun açılışına Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman'ın yanı sıra milli atıcılar Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kepabçı'nın da aralarında bulunduğu 130 atış sporcusu katıldı. Poligonun açılışında konuşan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman 3 yollu bir trap ve skeet sahası bizim için çok önemli. Atıcılık sporuna önemli bir katkı sunacak. Böyle bir tesisin Manisa ve çevresindeki trap atıcılarına iyi bir imkan olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölge mahalli yarışlarda çok fazla sporcu yarıştıran bir bölge. Böyle gerçek bir poligonda bu sporcuların olimpik sporcular olarak yetişebileceğini ve sonrasında Milli Takım'da yer alıp, uluslararası yarışmalarda da ülkemize madalyalar kazandırabileceğini düşünüyorum. Federasyon faaliyet programımıza da Salihli Poligonu'na da 2 yarışma aldık. Atıcılık sporu ülkemizde gün geçtikçe gelişiyor. Bu yıl gençler de tabanca dalında dünya şampiyonu çıkarttık. Geçen yıl de havalı silahta, büyükler dalında Avrupa Şampiyonu çıkarmıştık. Dünya kupalarında trapta madalyalar aldık. Şu an trap skeet takımımız Meksika'da yarışıyor. Artık takımlarımız dünyanın her yerinde yarışıp, bize başarılarla dönüyorlar dedi. Arman, poligonunun Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu olduğunu kaydetti. ATA SPORUMUZ Milli Atıcı Alp Kızılsu, Bu tesis, Ege Bölgesi için ciddi bir kazanım. Şu an 3 atış yolu var. 5 atış yoluna çıkarılması düşünülüyor. Eğer bu sağlanırsa hem Türkiye Federasyonu hem de uluslararası federasyon yarışmaları için önemli bir tesis olacak. Buradaki tesisten Milli Takım sporcuları yetişecek. Tesis hepimize hayırlı olsun. Bu bizim ata sporumuz. Mutlaka Türkiye'den önemli sporcular çıkacaktır dedi. Milli kadın atıcılardan Nihan Gürer, ise böyle bir poligonun Salihli'de olmasının çok güzel olduğunu vurgulayıp, İyi görüntüsü olan poligonlarda skora atmak hedefimdir. Poligon gayet güzel, çok iyi bir tesis yapılmış. İnşallah sık sık bu poligona geleceğiz dedi. Milli kadın atıcı Dilara Kızılsu ise 35 yıllık sporcuyum. Salihli Belediyesi'nin yaptırmış olduğu poligon mükemmel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Salihli Avcılar Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Tekdal Burası eski adıyla Manisa İl Özel İdaresi'nden Salihli Belediyesi'ne geçti. Bu üçlü poligonun yapılışında bu arazinin 44 dönümü kullanıldı. Şimdilik bu 44 dönümlük arazi üzerinde bir sosyal tesis her şeyiyle mükemmel bir şekilde yapıldı. 3 tane de 15'er trap makinalı atış yolu oluştu. Bu tesisin yaklaşık maliyeti ise 3 milyon lira ve Salihli Belediyesi'nin desteği ile ilçemize kazandırıldı dedi.