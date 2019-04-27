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(Görüntülü) Salihli'de ilk kez açılan kitap fuarına yoğun ilgi

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde ilk kez düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakamlık, yerel bir gazete ile bir zincir marketin işbirliğiyle, 40 yayınevi ve 20 yazarın katılımıyla ilçede...

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli ilçesinde ilk kez düzenlenen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakamlık, yerel bir gazete ile bir zincir marketin işbirliğiyle, 40 yayınevi ve 20 yazarın katılımıyla ilçede ilk kez kitap fuarı açıldı. Fuarın açılışına Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın yanısıra çok sayıda kitap tutkunu katıldı. Fuar 5 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Açılışta konuşan Kaymakam Kılıç, "Çocukları ve Salihlilileri kitapla buluşturup bir ilkin gerçekleştirilmesi bizleri de mutlu ediyor. Stantları gezdik. Her türlü çocuk kitapları var, 40'ın üzerinde yayınevi bulunuyor. İmza günleri için değişik yazarlarımız, Türkiye'nin dört bir yanından Salihli'ye gelip okuyucuyla buluşacaklar" dedi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça da yoğun ilginin memnuniyet yarattığını kaydetti.

Yayınevi sahiplerinden Yasin Yaramış, "Salihli'de ilk kez düzenlenen kitap fuarına bizleri de davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon olmuş" dedi. Salihlili yazar Gündüz Aydın ise, "Salihli'de ilk defa düzenlenen fuarı yerel yazarlar için çok büyük bir fırsat olmuştur. Fuarın bilhassa gençlerin ve halkımızın kitap okumalarına çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarların ilerleyen yıllarda da devam etmesini diliyoruz" dedi. Kitap fuarına gelen Meriç Sipahi de, "Bu kitap fuarı sayesinde ilçemize çok sayıda yayınevi geldi. Bu sayede istediğimiz kitaba kolayla ulaşma imkanı buluyoruz. Salihli'de böyle bir fuar düzenlendiği için çok mutluyuz" derken, Nehir Tan ise, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu tür fuarlar için İzmir'e veya Manisa'ya gitmek zorunda kalıyorduk. Fuarın devamını bekliyoruz" dedi.

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