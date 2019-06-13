Erkan BAY/PERTEK (Tunceli), () - TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Tunceli- Pertek yolunda giden sürücü, saksağan ile yılanı yol ortasında görünce aracını durdurdu. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla saksağanın, yılanı avladığı anları saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde; saksağanın sekerek, yılanı gagasıyla yaralamaya çalıştığı, yılanın da kaçamadığı anlar yer aldı.
(Görüntülü) Saksağanın yılan avı kamerada
Erkan BAY/PERTEK (Tunceli), () - TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Tunceli- Pertek yolunda giden sürücü, saksağan ile...
13 Haziran 2019 Perşembe 17:03
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