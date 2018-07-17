(Görüntülü) Sakarya'da fabrikanın çatısı ve deposu yandı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın çatısı ve deposunda zarar meydana geldi. Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki...
17 Temmuz 2018 Salı 15:48
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın çatısı ve deposunda zarar meydana geldi. Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada, bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın çatısını ve ikinci kattaki depo kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Fabrikanın çatısında ve deposunda büyük çapta zarar oluşan yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.
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