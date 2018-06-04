(Görüntülü) Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, ()Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından açılan Kutsal Emanetler resim sergisi kapsamında Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i de sergilendi. Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi'nin sergi salonunda kutsal emanetler sergisi açtı. Sergide Peygamber efendimiz ile çocuklarına ait giysiler, kılıç ve yayların bulunduğu resimler sergilendi. Düzce İl Müftülüğü tarafından muhafaza edilen Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı. Serginin açılışını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can ve okul yöneticileri yaptı. Sergi, Sakal-ı Şerif'in muhafazasında gereken şartların yerine getirilmesi için bir gün boyunca açık kaldı.