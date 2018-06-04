Tezcan SOLMAZ DÜZCE, ()Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından açılan Kutsal Emanetler resim sergisi kapsamında Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i de sergilendi. Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi'nin sergi salonunda kutsal emanetler sergisi açtı. Sergide Peygamber efendimiz ile çocuklarına ait giysiler, kılıç ve yayların bulunduğu resimler sergilendi. Düzce İl Müftülüğü tarafından muhafaza edilen Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı. Serginin açılışını Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can ve okul yöneticileri yaptı. Sergi, Sakal-ı Şerif'in muhafazasında gereken şartların yerine getirilmesi için bir gün boyunca açık kaldı.
(Görüntülü) Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Tezcan SOLMAZ DÜZCE, ()Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından açılan Kutsal Emanetler resim sergisi kapsamında Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i de sergilendi. Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi'nin sergi...
04 Haziran 2018 Pazartesi 13:55
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