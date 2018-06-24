Murat KÜÇÜK BOLU,() BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye çavuşunun bir saka kuşuna pet şişe kapağından su içirmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesindeki kameriyede dinlenen itfaiye personellerinin yanına bir saka kuşu geldi. Bir itfaiye çavuşu da sarı renkteki saka kuşuna pet şişe kapağından su içirdi. Başka bir itfaiye personeli tarafından kaydedilen görüntüler, ilgiyle izlendi. Görüntülerde kuşun suyu içtikten sonra uçarak uzaklaşması yer aldı.
(Görüntülü) Saka kuşu, itfaiyecinin tuttuğu kapaktan su içti
Murat KÜÇÜK BOLU,() BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye çavuşunun bir saka kuşuna pet şişe kapağından su içirmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesindeki kameriyede...
24 Haziran 2018 Pazar 19:06
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.