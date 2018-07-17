(Görüntülü) Sağlıkçı Esra'nın tedavi ettirdiği yaralı baykuş, doğaya bırakıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sağlık memuru Esra Dişli (27), 4 gün önce balkonda yaralı bulduğu baykuşu veterinerde tedavi ettirdi. Esra Dişli'nin evinde bakıp pansumanını yaptığı hayvan, daha sonra doğal ortamına döndü. Gazipaşa'da sağlık memuru olarak görev yapan Esra Dişli, geçen cuma günü Pazarcı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda yaralı baykuş gördü. Sol kanadından yaralı baykuşu yakalayan Esra Dişli, hayvanı veterinere götürdü. Henüz nasıl yaralandığı belirlenemeyen baykuşun kanadına müdahale edilerek pansuman yapıldı. Esra Dişli tedavisinin ardından evinde korumaya aldığı baykuşu besleyip, günlük pansumanını yaptı. Esra Dişli, baykuşu ölüme terk etmeye vicdanının el vermediğini belirterek, "Sabah kalktığımda balkonumda bir baykuşla karşılaştım. Kanadında bir sorun vardı, uçamıyordu. Balkonda bir köşeye sinmişti. Veterinere götürdüm, tedavisi yapıldı. Beslenmesi için tavuk parçacıkları verdim. Gündüz bir şey yemiyor, gece verdiğim tavuk parçalarının hepsini yiyor. Adı yırtıcı bir kuş ama bakınca çok tatlı bir kuş olduğu görülüyor" dedi. Esra Dişli'nin tedavi ettirip, bakımını üstlendiği baykuş dün kendiliğinden doğal ortamına döndü.