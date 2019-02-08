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(Görüntülü) Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybeden vatandaşımız 15 oldu (2)

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ, İSTANBUL() Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Ziyaretin...

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ, İSTANBUL() Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Koca, ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini bildirdi. Fahrettin Koca, “İki gün önce yaşanan elim hadise hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden 15 vatandaşımız oldu. 14 vatandaşın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. 14 Yaralı vatandaşımız ile ilgili bir vatandaş taburcu edildi. 13'ünün tedavileri devam etmekte. 13 hastanın 7'si yoğun bakımda, 6'sı servislerde takip ediliyor." dedi. “UMUDUMUZ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞ SALİM KURTARILABİLİR OLMASI" Hastanede tedavileri süren hastaların sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Koca, “Bu süreçte 2 gün önce, 15.59 sularında olayın olduğu andan 3 dakika kadar sonra 16.02'de ambulanslar olay yerinde oldu. Hem 112 sağlık servisimiz hem de AFAD ekibi, hastanedeki doktorlarımız ve sağlık çalışanımız yoğun çaba içinde oldular. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz, vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılabilir olması. Milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

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