(Görüntülü) Sağlık Bakanı Koca: Ambulanslarda dijital dönüşüm yaptık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Koca, ambulanslarda dijital dönüşüm yaptıklarını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yalova programı kapsamında, Valiliği ziyaret etti. Burada, sağlık personeli kıyafeti giyen çocuklar, Bakan Koca'yı çiçeklerle karşıladı. Valilikte kurum müdürlerinden brifing alan Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalova'ya 233 milyon liraya, 400 yataklı hastanenin yapılacağını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, bu projeyle ilgili bilgi verdi. Koca, "Biliyorsunuz son 16 yıldır iktidarımız, Yalova'ya 12 milyar değerinde hizmet getirdi. Bu hizmetin içinde özellikle ulaşımdan şehirciliğe, sağlıktan eğitime olmak üzere sağlıkta da 300 milyon toplam yatırım gerçekleşti. Yalova için üzerinde çok durduğumuz ve planlaması biten ve ihale süreci de biten 400 yataklı bir hastane yatırımımız var. Bunun 23 Ocak'ta ihalesi yapıldı. 400 yataklı hastanenin 233 milyon bedelle ihalesi tamamlandı ve toplam 200 dönümlük arazi üzerinde, 14 ameliyathanesi ve 105 yoğun bakım yatağı, 130 polikliniği olan deprem izolatörleriyle güvenliği sağlanan bir yatırımdan bahsediyorum. Toplam 710 günlük bir zaman diliminde tamamlanması yani biz 2 yıllık zaman diliminde, ödenek sorunu oluşturmadan, özellikle gelecek yıl sonuna, 2021'in en geç başında tamamlama noktasında gayret içinde olacağımızı söylemek istiyorum'' dedi. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Koca, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yeni hizmete giren ambulansların hizmete alım törenine katıldı. DİJİTAL AMBULANS DÖNEMİ Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de ambulans sayısını 5 bin 700'e çıkaracaklarını kaydetti. Ambulanslarda dijital dönüşüm yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, şöyle konuştu: "Özellikle acil hizmetlerin Türkiye'nin geldiği noktada; dünyada hem hava ambulansı yani helikopter, uçak ambulansı dahil olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza yani 82 milyon vatandaşımıza, ücretsiz bu hizmeti götüren bir başka ülke yok. Yalova'da bu süreçte 42 hastamız helikopter ambulansla taşınarak, hizmet sağlamış olduk. Toplam ambulans sayımızı 4 bin 900'den 5 bin 300 oldu. İlave 400 ambulans daha alarak sayımızı 5 bin 700'e çıkarmış olacağız ki dünya ortalamasının önemli oranda üstünde olan bir rakamdan söz ediyoruz. Özellikle yeni dönemde ambulanslarımızı, hizmetin dijital altyapılarını da sağlayarak dijital ambulans yapısına dönüştürüyoruz. Bunun ilk pilot uygulamasına da şubat ayında Bolu'dan başlamış olduk. Süreçte bütün ambulansların dijital yapıya dönüşümü ve bu dijital yapıyla birlikte müdahale imkanı veren, gerektiğinde EKG'sini çeken ve bu yapılan uygulamaları merkezle irtibatlı bir şekilde daha önceden, erkenden gerektiğinde müdahale etme imkanı veren dijital ambulans dönemine de geçmiş oluyoruz." Konuşmaların ardından Bakan Koca, ambulans şoförlerine anahtar teslimi yaptı. Bakan Koca, yeni hizmete alınan ambulansın direksiyonuna geçerek poz verdi.