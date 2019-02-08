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(Görüntülü) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıları ziyaret ediyor (1)

Gökhan ÇELİK –Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kartal’da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek yaralıları ziyaret ediyor. Hastanede...

Gökhan ÇELİK –Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kartal’da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek yaralıları ziyaret ediyor. Hastanede tedavisi süren 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar’ın babası Nedim Alemdar, oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında kendisinden Trabzonspor forması istediğini söylemişti. Bakan Fahrettin Koca’nın ziyareti öncesi bakanlık görevlileri ve hastane çalışanları ile birlikte kapıda bekleyen bir kişinin, içinde Trabzonspor forması olan bir çantayı elinde tutması dikkat çekti. Bakan Koca'nın ziyaret sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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