(Görüntülü) Sagalassos'ta kazı sezonu başladı

Mesut MADAN BURDUR, ()BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki tarihi 12 bin yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı dönemi başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Jeroen Poblome, antik kentin en büyük kazısının hamam bölümü olacağını belirterek, Çok iyi bilimsel bir ekip kurduk. İnşallah bu seneden sonra binamızı halka açabileceğiz. Programımızı buna göre yaptık dedi. Ağlasun ilçesinde, antik dönemde 'Pisidia' olarak bilinen bölgede yer alan, ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Leuven Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada bu yıl kazı çalışmalarının 9 hafta süreceğini söyledi. Pablome, Kazı ekibinde birçok ülkeden öğrenci, işçi ve akademisyen olmak üzere 120 kişi yer alacak. Geçen yıl kazmaya başladığımız ve Sagalassos'un en erken malzemesi olan kalkolitik malzemelerin çıktığı büyük ihtimalle kalkolitik zamanda mezar olarak kullanılmış, Sagalassos zamanında özel bir yer olarak kullanılmış kaya mabedinde bu yıl da kazı çalışmalarımız devam edecek. Sagalassos halkı doğumlar, evlenecekleri zamanlar gibi özel anlarında oraya giderek tanrılardan iyi bir sonuç istemişler dedi. KAZILAR SOĞUK HAVA DEPOSUNDA SÜRECEK Kazı alanında turist trafiğinin arttığını ve bunun için lojistik kazılara da devam edeceklerini anlatan Jeroen Poblome, Yukarı agoranın doğu kısmında bulduğumuz ve Sagalassos'un en eski binası olan soğuk hava deposunda kazı çalışmalarımız devam edecek diye konuştu. 'HAMAM SAGALASSOS'UN EN BÜYÜK KAZISI' Yukarı agoradaki taşlarda grafiti yazılardan dönemle ilgili bilgi alacaklarını, kazı çalışmalarının yanında her yıl olduğu gibi restorasyon çalışması da yapacaklarını aktaran Jeroen Poblome, şöyle dedi Tiyatronun giriş yolunu daha güzelleştireceğiz. Yukarı agora etrafından konservasyon devam edecek ve hamamda çalışmalarımız sürecek. Hamam Sagalassos'un en büyük kazısı. Şu anda giremiyoruz çünkü binamız o kadar güvenli değil. Çok iyi bilimsel bir ekip kurduk. İnşallah bu seneden sonra binamızı halka açabileceğiz. Programımızı buna göre yaptık. 'ANTİK DÖNEMİN SU SİSTEMLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ' Yüzey araştırmalarına da devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Jeroen Poblome, Ağlasun ovasında Düzen Tepe etrafında yapacağımız çalışmalarda antik dönemin su sistemlerini öğreneceğiz, Sagalassos'un ilk günlerini, köklerini daha iyi anlayacağız dedi.