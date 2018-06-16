(Görüntülü) SAGALASSOS, 50 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYOR
16 Haziran 2018 Cumartesi 11:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Aşırı sıcak ve güneşe dikkat
- 2Aşırı sıcak ve güneşe dikkat
- 3(Görüntülü) Rize'de deniz dolgusuna...
- 4Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 5Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 6Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eminlatif: Bayramda...
- 7(Görüntülü) Tabancayla yaralanan eli,...
- 8Rize'de deniz dolgusuna yapılacak...
- 9Rize'de deniz dolgusuna yapılacak...
- 10"Şeker ve et bayramda kontrollü tüketilmeli"
- 1Bayram harçlıkları için sanal dünya...
- 2'Yaz tatili öğrenme kaybına neden...
- 3(Görüntülü) FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını...
- 4FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını uğurladı
- 5Oxford University Press Türkiye’de yeni...
- 6Hayırsever iş adamından eğitime 350...
- 7(Görüntülü) Öğretmenden 'Dijital...
- 8Öğretmenden 'Dijital kültürde çocuk...
- 9“Üniversitelerin patent sayıları artıyor"
- 10Uğur Okulları 50'nci yıl mezunlarını...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
- 2Cenazeyi almaya giderken kaza yaptılar:...
- 3KKTC'ye balayına gitti, sandaletle...
- 4Kumar oynamasına kızan babasını dövdü,...
- 5İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan...
- 6Yıldırım: Kuzey Irak bölgesinde kara,...
- 7Kurtulmuş: Seçim kampanyalarına kan bulaştırılmış...
- 8Ece Seçkin: Çocukluğumda baklavadan hastanelik...
- 9Burdur'da dolu, tarım arazilerine...
- 10(Görüntülü) BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM...
- 11'Vatan hainliği' ile suçlanan...
- 12(Görüntülü) Kasklı hırsızlar kamerada
- 13(Görüntülü) Kasklı hırsızlar kamerada
- 14(Görüntülü) MHP'DEN AK PARTİ'YE...
- 15Tatilciler, bayramda Çeşme'ye akın...
- 16(Görüntülü) DSP Heyetinden CHP Genel...
- 17(Görüntülü) CHP ve MHP heyetinden Ak...
- 18Şırnak'ta çatışmada yaralanan...
- 19(Görüntülü) Narman’da sağanak, sele...
- 20(Görüntülü) Zabıtayı bıçaklayan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:24
|13:16
|17:17
|20:46
|22:48