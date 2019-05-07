(Görüntülü) Şafak Altun'un yeni kitabı "uyumsuzlar" raflarda

İstanbul () Gazeteci-Yazar Şafak Altun'un "Uyumsuzlar-İnsanlığa Yön Verenlerin Hikâyesi" adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.



Şafak Altun'un kaleme aldığı "Uyumsuzlar-İnsanlığa Yön Verenlerin Hikâyesi" adlı kitap yayımlandı. Altun bu kitabında "Neden uyumsuz olmalıyız" sorusunun cevabını verdi.



Altun, kitabını uzun yıllardır yaptığı araştırma ve incelemeler sonucu yazdığını belirterek, "Hep kendi çağının ötesinde, yenilikçi fikirleriyle, belki bir dönem yenilmiş, söyledikleri o dönem anlaşılmamış ya da sonradan anlaşılmış, tarihin haklı çıkardığı insanlarla karşılaştım. Bu insanların sıra dışı, farklı, yenilikçi, zamana, döneme ilişkin hep uyumsuz fikirlerinin olduğunu fark ettim. Bir anlamda bende onlara resmi geçit töreni yapma fikri oluştu. Bu nedenle de bu kitabı oluşturmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.







"100 KİŞİDEN 8'İ UYUMSUZ"



Yapılan araştırmalar sonucu, 100 kişiden sadece 8'inin uyumsuz olduğunu belirten Altun, "İnsanlığı fikirleri, icatlarıyla, yenilikçi düşünceleriyle yönlendiren çok az bir kesim var. Uyumsuzlar dâhiler arasından çıkıyor genelde. Elon Musk kimilerine göre bir çılgın olsa da bir gün belki de Mars'ta koloni kurulacağı günleri göreceğiz" dedi.







İŞ HAYATINDA UYUMLULUK MU, UYUMSUZLUK MU?



Altun, "Okulda da hep çocuklarımızın uyumlu olması için çalışırız. "Uyumlu ol oğlum, kızımö deriz. Ama daha sonra o çocuklar ileride iş hayatlarına atıldıklarında, uyumlu olduklarında, yapılan işleri çok iyi yapabiliyorlar fakat onlardan lider, yönetici çıkmayabiliyor. Yani inisiyatif geliştiren insanlar olamayabiliyorlar" diye konuştu.







"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI KAPATAMAYIZ"



"Döneme, doğaya, teknolojiye karşı uyumlu olmamız gerekir" diyen Şafak Altun, "Sosyal medya hesaplarımızı kapatamayız. Bu saatten sonra cep telefonu kullanmamak gibi bir olasılık yok. Ama kontrolü elden bırakmamak gerekiyor" dedi.



Kitabın isminin neden "Uyumsuzlar" olduğuna ilişkin bir soru üzerine Altun, "Kelime anlamıyla bakıldığında uyumsuzluk, sanki rahatsızlık verici, insanların bir şekilde birlikte olmak istemediği, kuraldışı insanlar olarak algılanıyor. Oysaki tarihsel sürece baktığımız zaman ileri fikirler söyleyen Galileo, Bruno gibi bir dönemin fikirlerine bakıyoruz ki engizisyon mahkemeleri tarafından cezalandırılmış" diye konuştu.







ŞAFAK ALTUN KİMDİR?



1967'de Niksar'da doğan Altun, 1989'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından, özel sektörün değişik alanlarında çalıştı. Medya dünyasına Radyo Mega ve Açık Radyo'da yaptığı programlarla girdi. Gazeteciliğe ise 1994 yılında Nokta Dergisi'nde başladı. Radikal, Kent TV, Süper Kanal, TV8, Dünya ve Platin'de muhabir ve editör olarak çalıştı. Doğuş Dergi Grubu'nda Proje Müdürü olarak görev alan Altun, şu sıralar CNN Türk haber editörü olarak çalışmaktadır. Altun, düzenli olarak ekonomi ve kurum tarihi ile inovasyon üzerine yazılar ve kitaplar yazmaktadır. Okan Üniversitesi'nde "Dijital Medya, Haber Tasarımı" üzerine dersler vermektedir.