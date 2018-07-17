(Görüntülü) Rusya Palmyra Devlet Madalyası ilk kez bir Türk'e verildi

BUGÜNE kadar sadece Rus devlet adamlarına verilen Rusya Palmyra Devlet Madalyası'nı alan İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı İsmail Safi, bu madalyaya sahip olan ilk Türk ve yabancı oldu. Başkanlığını Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in yaptığı Rusya Milli ittifakı tarafından verilen madalya Türk-Rus ilişkilerine yaptığı katkılar ve dünya mirasını koruma yönündeki çalışmaları nedeniyle ittifakın Avrasya Bölge Başkanı Dimitry Klimov tarafından İsmail Safi'ye takdim edildi. Adını Suriye’de yer alan Palmyra Antik Kenti’nden alan madalyaya sahip olduğu için çok onurlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Safi, "Bir Rus devlet madalyası olan bu ödülü bugüne kadar sadece Rus devlet adamları almış. İlk kez bir Türk ve yabancıya verilen bu ödülü Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönündeki çabalarımız nedeniyle aldık. Bu çabaların bir kısmı görünür bir kısmı ise arka plandaydı. Özellikle Rus uçağının düşürülmesi ve iki ülke arasında kriz başlamasından sonra Rusya'daki dostlarımızla yakın temaslarda bulunup ilişkilerin tekrar düzeltilmesi için görüşmeler yaptık. Bu anlamda ciddi riskler de aldık ama sonuçta çabalarımız meyvesini verdi. Türkiye Rusya ilişkileri hızla iyileşti. Elbette bunu sadece biz başardık demek abartılı olur ama başarılmasında bizim de katkımız oldu. Rus tarafı da bunu gördü ve çabamızı takdir etti" diye konuştu. Madalyanın ismini Palmyra kentinden alıyor olmasının da ayrı bir önemi olduğunu belirten Safi, şehrin yaklaşık üç yıl önce IŞİD tarafından tahrip edildiğini ve şehrin kurtarılması için çalışmalar yapıldığını ifade etti. Daha önce de Kazakistan ve Moldova'dan devlet madalyaları alan Safi, Avrasya ve Türk dünyası çalışmalarından dolayı Azerbaycan Uluslararası Bilimler Akademisi tarafından 'fahri profesörlük' unvanına layık görülmüştü.