(Görüntülü) Rusya'da İstanbul, Antalya ve Kapadokya şovu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - RUSYA'nın başkenti Moskova'da 14-16 Haziran'da Türk Festivali düzenlenecek. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan festivale 100’ün üzerinde sanatçı katılacak. Antalya, İstanbul ve Kapadokya'nın her yönüyle yer alacağı festivalde, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Aspendos gibi tarihi yerlerin minyatürleri sergilenecek. Festivalde yaklaşık 200 bin Rus vatandaşına tanıtım yapılması hedeflenirken, 100 Rus aileye de ücretsiz tatil hediye edilecek.



Moskova'nın en büyük parklarından 165 dönümlük Krasyana Presnya Parkı'nda 14- 16 Haziran tarihleri arasında Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) işbirliğiyle Türk Festivali düzenlenecek. Antalya, İstanbul ve Kapadokya'nın her yönüyle yer alacağı festivalde, 150-200 bin dolayında Rus ziyaretçi hedefleniyor. Stant ziyaretleriyle yapılacak çekilişle de günde 33 olmak üzere 3 günde 100 Rus aileye Türkiye'de tatil armağan edilecek.



İSTANBUL, ANTALYA VE KAPADOKYA



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, önceki iki festivalde 100 binin üzerinde Rus ziyaretçinin ağırlandığını, bu yıl hem Moskova hem de Rusya'nın diğer bölgelerinden çok daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Antalya, İstanbul, Kapadokya başta olmak üzere Alanya, Kemer, Kaş, Kalkan, Side gibi 10'un üzerinde bölgenin tanıtımının Moskova'da yapılacağını belirten Ayık, "Öncülüğü Antalya ve İstanbul yapacak. Çünkü bu iki nokta bizim açımızdan Rusya Federasyonu vatandaşlarının iki önemli giriş kapısı. Son derece önemli marka otel ve işletmelerin hepsinin ve Rusya'da faaliyet gösteren bütün tur operatörlerinin yer alacağı en büyük organizasyonlardan biri olacak" diye konuştu.



TÜKETİCİYE DOĞRUDAN DOKUNUŞ



Festivalin ortaya çıkış fikrini anlatan Ayık, uzun zamandır klasik tanıtım mecraları dışında bir düzenleme yapmak istediklerini belirtti ve "Fuarlar eski önemini kaybetmeye başlıyor. Doğrudan tüketiciye ulaşmak ve dokunmak amacıyla yapılmış bir organizasyon. En önemli özelliklerinden biri de Türkiye'yi tüm unsurlarıyla oraya taşımak istedik. Bölgelerin kültürel değerleri ve zenginliklerini götürerek, üç boyutlu düzenlemeyle 165 dönümlük bir park alanını düzenleyerek bugüne kadar yapılmamış çok farklı bir şekilde Türkiye'yi tanıtmak ve tüketiciyle buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.



BU YILKİ RUS TURİST HEDEFİ 6 MİLYON



Antalya'nın Rusların en çok tercih ettiği bölge olduğunu belirten Ayık, Alanya-Gazipaşa'dan Kaş-Kalkan'a kadar tüm bölgeleriyle Antalya'nın festivalde olacağını söyledi. Ayık, bu yıl turizmde 'Aspendos Yılı' olması nedeniyle başta Aspendos, Perge gibi tarihi yerler ile Side'den Kemer'e, Kaş'tan Kalkan'a Antalya'nın her yönüyle festivalde tanıtılacağını söyledi. Geçen yıl Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 4,8 milyon, Türkiye'ye ise 5,8 milyon olduğunu hatırlatan Ayık, bu yıl Antalya olarak hedefin 6 milyon olduğunu, ilk 4 aylık verilere bakıldığında da 6 milyonun erişilebilir rakam olarak göründüğünü söyledi. Ayık, "Şu anki eğilimde bir değişiklik olmaz, trend bozulmazsa 2019 yılında da sanıyorum 6 milyon ve üzeri rakamı Rusya'dan çok rahat görebileceğiz" dedi.



100'E YAKIN SANATÇI



Türk Festivali'ni TÜROFED, TÜRSAB VE TTYD adına organize eden Yedi İletişim Ajans Başkanı ve Festival Koordinatörü Haluk Özsevim, önceki iki festivalde büyük başarı gösterdiklerini belirterek, “Yüz binlerin üstünde ziyaretçi aldık. Bu sebeple Moskova Belediyesi de festivali sosyal proje kapsamına aldı. Bu sene yine Türkiye olarak bir çıkartma yapacağız, 100'ün üzerinde sanatçı gidecek. Opera bale, halk dansları, ebru, mehteran, Türk sazları gibi Türkiye'nin farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerini orada yansıtacağız. İstanbul, Antalya, Alanya, Kemer gibi çok önemli turizm destinasyonlarımız orada kendilerini tanıtacak ve anlatacak" diye konuştu.



KIZ KULESİ'NDEN ASPENDOS'A MİNYATÜRLER



Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Aspendos gibi tarihi birçok değerin minyatürünün de 165 dönümlük Krasyana Presnya Parkı'nda sergileneceğini dile getiren Özsevim, “Üç gün boyunca farklı etkinlikler yapacağız. 12.00 ile 21.00 saatleri arasında ana sahne ve diğer alanlarda Rus halkına Türkiye'nin farklı kültürel ve sanatsal etkinliklerini tanıtma imkânı sunacağız. Türkiye'den 40 turizm markası otel, 5 de büyük tur operatörü, 10'a yakın önemli destinasyon, Moskova'dan da Türk firmaları destek veriyor. Bakanlığımızın desteği de var. Özellikle Antalya ve İstanbul valiliklerine çok teşekkür etmek lazım, çok sağlıklı bir katılım sağlanacak" dedi.



100 RUS AİLEYE TATİL ARMAĞANI



Bu yıl 150-200 bin dolayında Rus misafiri festivalde ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Özsevim, üç günde 100 Rus aileye Türkiye'de ücretsiz tatil armağan edileceğini belirtti ve “Dolayısıyla 20 binin üstünde aile stantları birebir gezmiş oluyor. Geçen sene inanılmaz bir PR eşdeğeri yakaladık. Bütün ana haber bültenleri, yazılı, sözlü ve dijital medyanın hepsinde yer aldık. Yapılan araştırmada 6.7 milyon euroluk reklam eşdeğeri çıktı. Ülkemizi iyi temsil ettiğimiz kanaatindeyim. Her şeyden daha önemlisi de el birliği, imece usulüyle çok güzel bir tanıtım organizasyonu oldu" diye konuştu.