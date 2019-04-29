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(Görüntülü) Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı?ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi?ne doğru yol aldı. Ege Denizi?nden bugün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na...

ÇANAKKALE Boğazı?ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi?ne doğru yol aldı.
Ege Denizi?nden bugün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 18.30'da Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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