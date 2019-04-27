(Görüntülü) Rus römorkörü Çanakale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Akdeniz'e doğru yol aldı.



Marmara Denizi'nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', saat 11.30 sıralarında Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen 'Shakhter', Akdeniz'e doğru yol aldı.



Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter'in Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çektiği, sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan tekne 'şat', dikkat çekti.