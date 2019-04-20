(Görüntülü) Rus hastaya Türkiye'de ikinci hayat

RUSYA'da yaşayan 43 yaşındaki Maksim Zaitsev'e 10 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 6 yıllık diyaliz tedavisinin ardından nakil olması gereken Zaitsev'e, 20 yıllık eşi Olga böbreğini vermek istedi. Kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle eşinin böbreğini alamayan Zaitsev, Türkiye'de yapılan üçlü çapraz nakille sağlığına kavuştu. Rusya'da yaşayan Maksim Zaitsev (43) ve Olga Sitnikova (40) çifti, 20 yıl önce evlendi. Evliliğin 10'uncu yılında rahatsızlanan Maksim Zaitsev'e (43), yapılan tahlillerin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 5 yıllık ilaç tedavisinin ardından zamanla vücudunda şişlikler başlayan, nefes alamayan ve yürümekte zorlanan genç adam, diyaliz tedavi görmeye başladı. Haftanın 3 günü 4 saat diyalize giren Zaitsev, önce işini bırakmak zorunda kaldı. Olga Sitnikova, eşine böbreğini bağışlamak için devreye girse de çiftin arasındaki kan grubu uyumsuzluğu nakile engel oldu. Rusya'da gerçekleştirilemeyen çapraz nakil Türkiye'de yapıldı. Olga Sitnikova, üçlü çapraz nakille bir Türk hastanın hayatını kurtarırken, bir Türk hasta da Rus Maksim Zaitsev'e hayat oldu. "TÜRK AİLEYE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM" Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Maksim Zaitsev, "Yaklaşık bir buçuk sene önce Rusya'dan bir arkadaşım nakil için Türkiye'yi tercih etmişti. Onun bilgilendirmesiyle Türkiye'yi araştırmaya başladım. Rusya'da çapraz nakil yoktu. Oradaki imkanlar çok kısıtlı olduğundan Türkiye'ye geldim. Eşimle kan grubu uyumsuzluğumuz olduğundan biz de çapraz nakile girdik. Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir tedaviye ülkemde ulaşamadım. Türk aile ile olan ilişkilerimiz de bundan sonra iyi bir şekilde devam edecek ve o aile ile görüşeceğiz. Onlara da yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. "ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIK" Eşinin hastalığını ilk duyduğu anda yıkıldığını ve 10 yıl boyunca zorlu bir süreç yaşadığını belirten Olga Sitnikova, "Bizim için sıkıntılı bir süreçti. Hiç bilmediğimiz ve yaşamadığımız ağır dönemlerdi. Hayatımızın yarısı yatağa bağlı olarak geçti. İstediğimiz yere tatile gidemiyor, eşim istediği şeyleri yiyip içemiyordu. Uzun yıllar hayatımız bir makineye bağlı devam etti. Türkiye'den böyle güzel bir haber alınca dünyamız değişti. Bugünleri hayal edemiyorduk. Şu an halen iyileşme aşamasındayız. Türk aile ile yakından tanışma ve bir araya gelip sohbet etme imkanı henüz çok bulamadık. Yaşadığımız mutluluk inanılmaz. Duygularımı anlatmakta zorlanıyorum. Bundan sonra aile ile yakından görüşeceğiz" diye konuştu. İki çocuğunun evde babalarını beklediğini vurgulayan Sitnikova, "Zamanla iyileşiyoruz. Çocuklarımız evde bizi bekliyor ve bir an önce onların yanına gitmek istiyoruz. Hayatımız bundan sonra çok daha farklı olacak" dedi. TÜRKİYE BÖBREK NAKLİNDE SAYGIN YERE ULAŞTI Rus hastanın sağlığına kavuştuğu üçlü çapraz nakili gerçekleştiren Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, "Rus hasta, hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle 2013'te diyalize girmeye başlamış. Eşi Olga ise kendisine verici olmak istemiş ama aralarında kan grubu uyumsuzluğu olduğundan nakil mümkün olmamış. Dünyanın birçok ülkesinde çapraz nakil yok. O nedenle kendi ülkeleri Rusya'da nakil olanağı bulamamışlar. Araştırmaları ve tavsiye sonucu Türkiye'yi seçmişler. Türkiye böbrek nakli ve çapraz nakiller konusunda çok büyük deneyime sahip. Türkiye bulunduğu coğrafyada hatta dünyada böbrek nakilleri konusunda saygın bir yere ulaştı. Ülkemizde özellikli nakilleri yapabiliyoruz. Vericisiyle arasında kan grubu uyumu aramaksızın herkesi nakil için ülkemize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.