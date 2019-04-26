(Görüntülü) Rus Denizaltısı 'Stary Oskol', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Marmara Denizi'nden bugün saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen denizaltı, Akdeniz'e doğru yol aldı.



Güvertesinde askerler olduğu görülen Rus denizaltısının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.