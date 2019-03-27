(Görüntülü) Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı'na saat 10.00'da Marmara Denizi'nden giren Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltıya Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Güvertesinde askerler görülen Rus denizaltısı saat 11.15'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.
İstanbul Boğazı'na saat 10.00'da Marmara Denizi'nden giren Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltıya Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Güvertesinde askerler görülen Rus denizaltısı saat 11.15'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.