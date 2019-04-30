(Görüntülü) Rus denizaltı 'Kolpino', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 'Kolpino' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Denizaltının geçişi sırasında, Türk Sahil Güvenlik botuyla yakın takip yapıldığı görüldü. Ege Denizi'nden bugün saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, dizel- elektrikli denizaltı 'Kolpino', saat 08.45'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerler bulunan Rus denizaltının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla yakın takip yapıldığı görüldü.