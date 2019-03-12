(Görüntülü) Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi geçti. Akdeniz'e doğru yol alan geminin, boğazdan geçişi sırasında güvertesinde konteyner taşıdığı görüldü.

Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, bugün saat 08.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra da saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus Askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde konteyner taşıması dikkat çekti.