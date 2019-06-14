(Görüntülü) Rümeysa sağlığına kavuştu, sınava hazır

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Rümeysa Arslan (18), aylardır hazırlandığı üniversite sınavı öncesi kötü bir sürprizle karşılaştı. Böbrek üstü bezinde tümör olduğu saptanan Arslan, başarılı ameliyatın ardından şimdi heyecan içinde hafta sonu yapılacak sınava girmeyi bekliyor. Yaklaşık 2 ay önce tüylenme şikayetiyle kadın hastalıkları uzmanına başvuran Antalya Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Rümeysa Arslan, aklına gelmeyen bir hastalık tanısı aldı. Yapılan tetkikler sonucu böbrek üstü bezinde 4 santimlik tümör saptanan genç kız, acil olarak ameliyata alınması gerektiği söylendiğinde şok yaşadı. Çok hazırlandığı üniversite sınavına giremeyeceği endişesine kapılan Rümeysa, sınav sonrası ameliyat olmak istedi. Doktorlarının "Sağlığın daha önemli" sözleri üzerine ameliyat olmaya karar veren Rümeysa, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nden Doç. Dr. İsmail Gömceli ve ekibinin gerçekleştirdiği robotik cerrahinin ardından sağlığına kavuştu. Rümeysa şimdi hafta sonu yapılacak üniversite sınavı için gün saymaya başladı. 'SINAVDAN SONRA AMELİYAT OLMAK İSTEDİM AMA SONRA DOKTORLARIMI DİNLEDİM' Yaşadığı yorucu süreci anlatan Rümeysa Arslan, yaklaşık 2 ay önce tüylenme şikayetiyle başvurduğu kadın hastalıkları polikliniğinin kendisini endokrinoloji uzmanlarına sevk ettiğini söyledi. Burada yapılan tetkikler sonucu böbrek üstü bezinde tümör saptandığını belirten genç kız, "Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve MR çekildi. Sonuçlara göre tümörün kötü huylu olabileceği şüphesiyle daha detaylı tetkiklere başvuruldu. Ardından ameliyata karar verildi. Üniversite sınavına az zaman kaldığı için sınava giremeyeceğimden korktum. Sınavdan sonra ameliyat olmaya karar vermiştim ama doktorlar sağlığımın daha önemli olduğunu söyleyince ben de onları dinledim" dedi. SON 1 AYI HASTANEDE GEÇTİ Son 1 aydır detaylı tetkikler için haftada birkaç gün hastaneye gelmek zorunda kaldığını anlatan genç kız, "Tabi böyle olunca sınava çalışamıyordum da. Ama ameliyatım çok iyi geçti. Sınava yetişebileceğim. Hedefim Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazanmak. Kendime güveniyorum. İnşallah kazanacağım" diye konuştu. 'SINAVI KAZANAMAZSA HİÇ ÜZÜLMEM' Anne Mercan Arslan (41) ise kızının hastalığını öğrendiğinde çok korktuğunu belirterek, stresli ve yorucu 1 ay sonunda artık kızının sağlığına kavuştuğunu söyledi. Rümeysa’nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden anne, çok mutlu olduğunu kaydetti. Üniversite sınavına girecek kızının sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Mercan Arslan, "Rümeysa sınavı kazanamazsa seneye tekrar dener. Kazanamazsa üzülmem. Sağlığı çok daha önemli. Kızım sürekli hastaneye gidip geldiği için çok da çalışamamıştı. Kazanırsa sürpriz olur. Sevinirim" ifadelerini kullandı. DOKTORU GENÇ KIZA BAŞARILAR DİLEDİ Antalya’da ilk kez robotik cerrahi yöntemiyle böbrek üstü bezi tümörü ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. İsmail Gömceli, Rümeysa’nın çok genç ve üniversite sınavına girecek bir hasta olması dolayısıyla bu yöntemi tercih ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Gömceli, "Rümeysa henüz 18 yaşında ve üniversite sınavına girecek. Biz de komplikasyonları en aza indirmek ve daha çabuk kendini toparlaması için robotik cerrahiyi uygun gördük. Sınavda kendisine ekip olarak başarılar diliyoruz" dedi. RÜMEYSA İLK HASTA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek üstü bezi tümörlerinin açık ve laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edildiğini kaydeden Doç. Dr. Gömceli, "Rümeysa’ya planladığımız robotik cerrahi yöntemini bu tip vakada ilk kez yaptık" dedi. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirten Doç. Dr. Gömceli, robotik cerrahideki en büyük konforu ise hastanın hastanede kalış süresinin diğer yöntemlere göre daha kısa oluşu şeklinde açıkladı. Robotik cerrahiyi kanser vakalarında sıklıkla kullandıklarını ifade eden Doç. Dr. Gömceli, "Ekip olarak artık robotik cerrahide deneyimliyiz" dedi.