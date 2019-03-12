(Görüntülü) Rumen mayın arama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan, Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi geçti.

Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, bugün saat 09.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, Boğaz'da manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra da saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen mayın arama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rumen gemisine, Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.