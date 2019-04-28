(Görüntülü) Rumeli Üniversitesi’nin kuruluş yılı klasiklerle kutlandı

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi’nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Klasik Araçlar Hobi Restorasyon Kulübü öğrencileri (Allys Garage), İstanbul Klasik Otomobil Derneği üyeleriyle buluştu. Mehmet Balcı yerleşkesinde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 50 klasik otomobil konvoy halinde bir kortej gerçekleştirdi. Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinliğin sonunda öğrenciler restore ettikleri klasik bir aracı farklı renklerle boyadı. “KLASİKLERLE KLASİK BİR GÜN GEÇİRDİK” İstanbul Klasik Otomobil Derneği ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Klasik Araçlar Hobi Restorasyon Kulübü Danışmanı Ali Koç, ”23 Nisan bizim üniversitemizin kuruluş yıldönümü. Biz bu haftayı her sene olduğu gibi etkinlikler ve festival haftasında düzenliyoruz. Hafta içi birçok etkinliğimiz yapıldı. Son günde kapanışında bize görev düştü. Klasik Araçlar Hobi Restorasyon Kulübü olarak Rumeli Üniversitesi’nde, İstanbul Klasik Otomobil Derneği’ni ağırladık. Burada 50’ye yakın araçla festival havasında klasiklerle, klasik bir gün geçirmek için öğrencilerle birlikte böyle bir etkinliğe imza attık” dedi. “ÇOK GÜZEL VE RENKLİ BİR ORGANİZASYON OLDU” Etkinliğe katılan Antika Otomobil Federasyonu ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Genel Sekreteri İlker Tayalı, ”Bugün Silivri’de Rumeli Üniversitesi’nin Klasik Araçlar Hobi grubunun düzenlemiş olduğu etkinlikteyiz. Klasik otomobillerimizle İstanbul’dan Silivri’ye geldik. Çok güzel ve verimli bir etkinlikti. Aynı zamanda üniversitenin kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde olduğu için çok renkli bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı. “ULUSLARARASI KLASİK OTOMOBİL FESTİVALİNİN 2’NCİSİNİ DÜZENLEYECEĞİZ” Klasik otomobillerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Tayalı, “Biz Klasik otomobilciler olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl TÜYAP’ta Uluslararası Klasik Otomobil Festivalini yaptık. Bu sene de 2’ncisini düzenliyoruz. 28-29-30 Haziran tarihlerinde TÜYAP Fuar Merkezi’nde 600’ün üzerinde klasik otomobil ve araçların bulunacağı muhteşem bir festival olacak” diyerek sözlerini tamamladı. AMACIMIZ KLASİK ARAÇLARI MUHAFAZA EDİP GELECEK NESİLLERLE BULUŞTURMAK” İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay ise,” Üniversitenin, böyle bir hobi kulübünün bulunmasından biz klasik otomobil sevenler olarak çok mutlu olduk. Amacımız zaten bu araçları muhafaza ederek, gelecek nesillerle buluşturmak. Bugün de burada gelecek nesillere devredeceğimiz birçok öğrenciyi gördük. Bu durumdan da ayrıca mutlu olduk. Bu araçları günümüz koşullarında yaşatarak, geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Üniversitenin böyle bir kulübünün olması güzel bir adım ve bizler de sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde konuştu.