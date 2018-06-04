(Görüntülü) Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği binasında toplanan folklor grubu, dernek üyeleriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak, vatandaşları Balkan müzikleri eşliğinde sahura kaldırdı. Müzik sesini duyarak balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar da ekibin oyunlarına alkışlarla eşlik etti. İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Saman, yönetim kurulu üyeleri ve folklor ekibi, önceki gece, 5 yıldır tekrarlanan 'Rumeli Ezgileriyle Sahur' programını bu yıl da gerçekleştirildi. Dernek üyesi gençler, giydikleri Rumeli yöresine özgü kıyafetlerle davul, darbuka ve akordeon eşliğinde Balkan müzikleri çalarak, yöresel şarkılar söyledi. Rumeli ezgileriyle sahura kalkan vatandaşlar ise organizasyonu gerçekleştiren gençlere Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti. Saat 02.30'a kadar süren program, gençlerin dernek lokalinde sahur yapmasıyla sona erdi. 5 YILDIR DÜZENLENİYOR Derneğin Basın Sözcüsü Ahmet Hacılar, "Yaklaşık 5 yıldır Ramazan ayında Rumeli ezgileriyle sahur programı düzenliyoruz. Bu yıl da etkinliğimizi dernek başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve folklor ekibimizle devam ettirdik. Gençlerle birlikte mahalle sokaklarını dolaşarak vatandaşları sahura uyandırıyoruz. Bunu da dernek olarak sadece biz yapıyoruz. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getirdik. Yöremize ait şarkılar ve türküler eşliğinde düğün havasında bir sahur etkinliği yaparak mahalle sakinlerini sahura uyandırıyoruz. Vatandaşlar da bizlere eşlik ediyor. Gecenin bir saatinde bizlere börekler, tatlılar ikram ediyorlar. Bu yiyeceklerle de genç arkadaşlarımızla birlikte dernek lokalinde sahur yapıyoruz" dedi.