(Görüntülü) Rizeli liselilerden, Van'daki ihitiyaç sahibi öğrencilere yardım eli

RİZE'de Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, 'Van'a giden adımlar' projesi ile yardım kampanyası başlattı. Okul içerisinde topladıkları yardımlarla mont, eldiven ve bot alan öğrenciler, aldıkları kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Van'ın Erciş ilçesine gönderdi.

Akademik başarılarını yanı sıra sosyal yönleride gelişmiş olan öğrenciler, okuldukları Sosyal Bilimler Lisesinde sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. 'Van'a giden adımlar' adıyla proje hazırlayan Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Van'ın Erciş ilçesinde bulunan bir ilk öğretim okulu müdürüne ulaşarak öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. İhtiyaç listesi belirleyen öğrenciler kampanya çerçevesinde okullarında öğrenmenler öğrenciler ve çalışanlarında destekleriyle mont, eldiven, bot aldı. Öğrenciler kendi eleriyle paketledikleri yardımları ihtiyaç sahibi öğrenciler göndermek üzere kargoya verdi.

Matematik Öğrentmeni Sinan Özen okullalarında bir çok sosyal yardımlaşma prejelerinin yapıldığını belirterek Okulumuzda bir çok sosyal projeler yapılıyor. Bu projelerden bir tanesi bu. Projemizin ismi Van'a giden adımlar. Öğrencilerimiz boş zamanlarında Van'ın Erciş ilçesindeki bir ilk öğretim okuluyla bağlantıya geçti. Bu okulunda öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit ettiler. Bu ihtiyaç doğrultusunda okulumuzda bir kampanya başlattılar. Bu kampanya sonunda elde ettikleri yardımlarla çocukların ihityaçlarını giderdiler dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören Hande Nur Kaya ise Van'dan geldiğini ve orada bulunan öğrencilerin çektikleri sıkıntıları bildiğini belirterek Böyle bir şey yaptığımız için çok mutluyuz. Orası çok soğuk bir yer. Öğrencilerin ihtiyacı var. Aradık sorduk ihtiyaçlarını belirledik ve böyle bir şey yaptık diye konuştu.

Öğrencilerden Murat Şahin Tarakçı da Projemizin amacı Van'da bulunan bir köy okulundaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Van'da yaşayan arkadaşımız vasıtası ile okula ulaştık. İhtaçlarını bize anlatılar. İhtiyaçlarının bot, mont ve eldiven olduğunu belirledik. Bizde bunları karşılamaya çalıştık elimizden geldiği kadar ifadelerini kullandı.