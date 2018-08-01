(Görüntülü) Rize’de heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (2)
RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:29
RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
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