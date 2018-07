(Görüntülü) Rize'de vatandaşlar imar barışı için sıraya girdi

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, kentteki yayla ve mera alanındaki binlerce yapı sahibin Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanacağını söyledi. Kentte şu anda kadar 2 bini aşkın başvurunun alındığını belirten Bebek, "Vatandaşlarımızın imar barışı konusunda başvuruları oldukça fazla. Şu ana dek bin 782 konut, 240 adet ticari bina, 100 adet ise tarımsal amaçlı yapı için başvuru alındı" dedi.



Türkiye genelinde getirilen ‘İmar Barışı’ uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiblerini harekete geçirdi. Rize’de de vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. İmar barışı kapsamında başvuruların son müracaat tarihi 31 Ekim 2018 olarak açıklanırken bu başvurular için ruhsatsız yapının 21 Aralık 2017 tarihinde yapılmış olması gerekiyor.



Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Doğu Karadeniz’de ve Rize deki yaylaların çoğu mera veya orman vasıflı alanlar olduğunu belirtti.



Bebek, "Mera alanları, 4342 sayılı mera kanununa ve 6831 sayılı orman kanununa tabidir. Bu alanlar özel kanunlarla korunan alanlardır. Dolayısıyla bu alanlarda yapılan yapılarda imar barışı kapsamında yer alıyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden beyanları üzerinden yapı kayıt belgelerini alabilirler. Tebliğin usul ve esaslarında belirttiği gibi bu özel kanununa tabi olan alanlar kendi kanunundan kaynaklanan özel mülkiyete konu edilemeyeceğinden bu kapsam dışında tutulmuştur. Ancak vatandaşların bu yaylalardaki evlerine su ve elektrik bağlanması yönündeki kamu hizmetlerini götürme imkânına sahip olacaklardır. Bu sebeple yaylalardaki vatandaşlar 31 Aralık 2017 öncesi yapıları için imar barışından faydalanma imkânı veriliyor. 31 Aralık’tan sonraki her türlü yapılaşma kaçak yapılaşma hüviyetindedir. Bu yapılar için vatandaş uyarılıyor. Başvuralar için son müracaat tarihi ise 31 Ekim 2018 olarak belirlendi. Yapı kayıt bedellerinin ödenmesi için ise son tarih 31 Aralık 2018'dir" dedi.



'YOĞUN BAŞVURU VAR'



Rize’de imar barışı kapsamında şu ana kadar 2 bin 222 başvurunun yapıldığını aktaran Bebek,"Vatandaşlarımızın imar barışı konusunda başvuruları oldukça fazla. Şu ana dek bin 782 konut, 240 adet ticari bina, 100 adet ise tarımsal amaçlı yapı için başvuru alındı. Başvurular ise yoğun bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlar il müdürlüğümüz, kaymakamlıklar ve ilçe tapu müdürlüklerine ulaşarak her türlü bilgiyi alabilirler. Ayrıca da bakanlığımıza ait; Alo 181 çevre ve şehircilik hattını arayarak konu hakkında yardım talebinde bulunabilirler. Rize Valiliği'nde de imar barışı masası kurduk. Vatandaşlara her türlü yardım imkanı sağlanmıştır. Başvuru için gerekli olan e-devlet şifresi PTT kurumuyla görüşmeler sonrasın da valilik binasının yanında mobil PTT hizmeti açılarak beyanlarını en hızlı ve en kolay şekilde yapmaları sağlanmıştır" diye konuştu.



Öte yandan Rize Valiliği’nde kurulan imar barışı masasında da günde 150 ile 200 başvuru yapıldığı belirtildi.