(Görüntülü) Rize'de şelale taştı, yol kapandı

RİZE'de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı. Şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize'de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağış Çayeli ve Güneysu ilçelerinde etkili oluyor. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde, yaklaşık 70 metre yüksekten dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı. Şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Güneysu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Başköy köyünde menfezler tıkandı, yağmur suları yola taştı. İlçe Özel İdare ekipleri tıkanan menfezlere müdahale etti. VALİLİKTEN UYARI Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; metre kareye 21-50 kilogram yağış beklendiği belirtilerek gece geç saatlere kadar devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.