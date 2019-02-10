Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde 7 katlı ve 21 daireli bir bina, yıkılma riskine karşı tahliye ediliyor. Taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirtilen bina polis gözetiminde boşaltılıyor.
(Görüntülü) RİZE'DE KOLONLARI ÇATLAYAN BİNA BOŞALTILIYOR (1)
Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde 7 katlı ve 21 daireli bir bina, yıkılma riskine karşı tahliye ediliyor. Taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirtilen bina polis gözetiminde boşaltılıyor.
10 Şubat 2019 Pazar 18:23
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