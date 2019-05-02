BULUNDUKLARI YER GÖRÜNTÜLENDİ Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan ve 17 saat sonra bulunan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5) geceyi geçirdikleri ormanlık görüntülendi. Merkez Mahallesi'ndeki park alanından, sokak köpeğinin peşinden koşarak, ayrılan ve girdikleri patika yolda sık çalılık ve dikenle kaplı ormanda kaybolan çocuklar, çalılıkta otururken bulunmuştu. Çocukların ormana giderken, kullandıkları patika yolun dikenliklerle kaplı olduğu görüldü. Kayıp 2 çocuğu bulan ekipte yer alan, bölge sakinlerinden İbrahim Sarı, "Buraya geldiğimizde ben çok heyecanlandım, ayaklarım titriyordu. Çocuklar ilk önce bağırdı, köpekleri duyunca. Kurtarma ekipleri, hep beraber çocukları kucağına aldı. Çok etkilendiler, gerçekten çok mutlu olduk. Çocuklar burada oturuyorlardı, köpekleri duyunca ayağa kalktılar ve ses verdiler. Biz de uzaktan seslendik, korkmayın geliyoruz, diye. Ben bile zor geldim buraya, çocukların nasıl geldiği enteresan bir konu. Çocuklara Allah yardım etmiş" diye konuştu.
(Görüntülü) Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu (8)
BULUNDUKLARI YER GÖRÜNTÜLENDİ Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan ve 17 saat sonra bulunan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5) geceyi geçirdikleri ormanlık görüntülendi. Merkez Mahallesi'ndeki park alanından,...
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.