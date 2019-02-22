(Görüntülü) Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı-(AYKAN HAMURCU'NUN FOTOĞRAFI)
22 Şubat 2019 Cuma 11:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 123 bin aile aşıyı reddetti, kızamık...
- 2“İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte...
- 3'Selülitin sebebi varis olabilir'
- 4Balıkesir'de 'Kanserden Korunma...
- 5Mikroplar lösemi riskini azaltabilir
- 6"Aşırı terleme tedavi edilebilir...
- 7Baş dönmesi tedavisinde 'denge algısı...
- 8Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te...
- 9Dr. Melahat Yeni: 'Huzursuz bebek'te...
- 10Spor ve egzersiz sağlığa ayrılan bütçeyi...
- 1‘Okulum anlatsın, Mahallem toplasın’ ...
- 2DAÜ’de şefler ders verecek
- 3İSTEK Okulları tanıtım programı 23...
- 4Türk Üniversiteleri “Yükseköğretim...
- 5Adana'da ki üniversitenin adı Alparslan...
- 6'Eğitimde Onur Ödülü' Fahamettin...
- 7İYTE Rektörü Baran: Üniversitemizin...
- 8Yükseköğretimin geleceği İstanbul’da...
- 9(Görüntülü) Ferrero'dan Manisa'daki...
- 10Ferrero'dan Manisa'daki kırsal...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Ataşehir'de hareketlilik...
- 2(Görüntülü) Ataşehir'de hareketlilik...
- 3(Görüntülü) 1 çocuk annesi plastik...
- 4Kocaeli'de 'Güvenli Ev Projesi'...
- 5(Görüntülü) Çorum'da okula giren...
- 6DHA YURT BÜLTENİ -8
- 7(Görüntülü) TAARRUZ HELİKOPTERİ PROJESİ...
- 8(Görüntülü) Binali Yıldırım: Gençlere...
- 9Meteoroloji uyardı: Soğuk ve kar geliyor
- 10 İSTANBUL - METEOROLOJİ UYARDI: SOĞUK...
- 11Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Bekçiler,...
- 12Bisiklet sürücüsünün otomobilin altında...
- 13Ataşehir'de hareketlilik (1)
- 14DHA YURT BÜLTENİ -8
- 15(Görüntülü) Bingöllü atlet, Balkan...
- 16Çanakkale Savaşları'nda batırılan...
- 17Çanakkale Savaşları'nda batırılan...
- 18Çanakkale Savaşları'nda batırılan...
- 19ATAŞEHİR'DE HAREKETLİLİK (1)
- 20(Görüntülü) Van'da takibe alınan...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:01
|07:42
|13:29
|16:30
|18:55
|20:24