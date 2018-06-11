(Görüntülü) Resim ve kompozisyonlar çocuk işçileri anlattı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()MERSİN'de çocuk işçiliğine dikkat çekmek amacıyla Çocuk Hakları Derneği'nce düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Akdeniz Belediyesi konferans salonundaki törende konuşan dernek başkanı Sabahat Aslan, çocuk işçiliğinin toplumsal bir sorun haline geldiğini vurguladı. Alınan önlemler ve uluslararası anlaşmaların yetersiz kaldığına dikkat çeken Aslan, "Ülkemizde çocuk işçiliğinin önlenmesi için yasalar çıkarılmış ve uluslararası sözleşmelere imza atılmıştır. Bu sorun ülkemizde hala ciddiyetini koruduğu için 2018 yılı hükümetce çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak ilan edilmiştir. Bunlara rağmen ne yazık ki bugün ülkemizde milyonlarca çocuk; sokakta, tarımda ve sanayide tehlikeli ve ağır işlerde, uyuşturucu üretimi ve satışı gibi ahlaki gelişmelerine zararlı, yasa dışı işlerde sağlıklarını ve can güvenliklerini tehlikeye atarak çalıştırılmaktadır. Bu sorun toplumun geleceğini çok ciddi bir şekilde tehlikeye atmaktadır" dedi. Çocukların çalıştırılmalarının ve çalışırken istismara uğramalarının engellenebileceğini dile getiren Aslan, bunun geniş kapsamlı kalkınma ve mücadele politikaları ile mümkün olacağını da sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından öğrencilere ödülleri teslim edildi.