(Görüntülü) Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen Türkiye'nin geleceği için 'ben de varım' denilmeli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Türkiye'nin endüstri 4.0'ı konuştuğu bu noktada gençlerin 'bana ne', 'ben yokum' tavrını bırakıp 'ben de varım' cesareti ile girişimciliği ile hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Hatay Valiliği'nin koordinesinde İŞKUR İl Müdürlüğü'nün düzenlediği İSTE'nin ev sahipliğinde düzenlenen Girişimcilik ve Kariyer Günü etkinliğinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, 'Cari Açık Ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Genç İstihdamı' konulu seminer verdi. Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İŞKUR İl Müdürü Ziya Yüksel'in de katıldığı etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen, Ağustos böceği ile karınca masalından bahsederek günümüzde Ağustos böceğinin şarkı söyleyerek pop star olup çok para kazanabileceğini ancak her Ağustos böceğine denk gelebilecek bir şey olmadığına dikkat çekerek ,100 yıl öncesinde olduğu gibi hepimiz karınca gibi çalışmak zorunda, üretmek zorundayız dedi.

Sözen, Birçok sorunumuz var. Ama bu sorunları çözecek genç nüfusumuz var orta yaş tecrübemiz ve yaşlıların bilgeliği var. Bir kere insan gücü olarak mükemmeliz. Bu anlamda kendimize ve ülkemize güvenmek zorundayız. Biz bu noktaya nasıl geldik Bu noktaya saf tutarak, yani insanlar dayanışma göstererek, işbirliği yaparak. Bir de Kayseri'den başlayıp Gaziantep'e kadar uzanan havzada, Ege şeridinin bulunduğu alanda müthiş bir müteşebbis ruh, girişimci ruh var. Endüstri 4.0'ı konuşacak noktadayız. Amerika, Çin tarafından söz etmiyorum. Ama gerçekten bu coğrafya içerisinde, hinterlandımızda arka planda yer alan ülkelere toplumlara baktığımızda çok şanslı konumdayız dedi. Sözen, 2018 yılında gençlerin sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri ile ilgili bir çalışma yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi

8 bin genç üzerinde araştırma yapılmış gençlerin yüzde 94'ü herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşuna üye olmadığı yüzde 5.6'sının üye olduğu belirlenmiş. Biz toplumcuyduk, çünkü okuduğumuz eserler öyleydi vatan için her şey yapılır. Toplum için her şey yapılır. Yakınlar için her şey yapılırdan bugün artık hiçbir şey yapmam noktasına geldi. Ben de varım demekten bana neye geldi. Gaziantep'ten gelirken gençlerin dinlediği şeyler dinleyeyim dedim. Gazapizm diye bir şey çıkmış reb grubu, Almanya'da biri çıkmış Burak Kinng o da bizim arkadaşımızın oğlu hepsi bana ne diyor. Bana neli bir reb dünyası bu duygu dünyasını yansıtan, ya da coşkuları yansıtan bir şey bana ne yok arkadaşlar. Biz de varız diyeceğiz. Toplumun sorununu çözmeye biz de varız diyeceğiz. Biz karınca bilinciyle davranmaya zorunluyuz. Çünkü Türkiye belli bir noktaya gelmiş, bu noktanın biraz daha yukarısına çıkmak zorunda. Teknoloji endüstri 4.0'ı uygulamak zorunda. Eğitimde bunları gerçekleştirmek zorunda Ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Bizim geride kalmamız hakikaten dünyanın epey gerisine fırlatabilir o nedenle bana ne lüksümüz yok. Ben de varım cesaretini göstereceğiz. Bizim girişimciliğimiz, daha doğrusu sizlerin girişimciliği bu olacak.