(Görüntülü) REKORTMEN PİLOT BORSCHBERG:  SESSİZ, ÇEVREYİ KİRLETMEYEN YENİ NESİL UÇAKLAR GELİYOR

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL, () GÜNEŞ enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse uçağı ile dünya turu gerçekleştiren rekortmen pilot Andre Borschberg, önümüzdeki 15 yılda şehir içinde pilotsuz, elektrik motorlu hava araçları ile ulaşımın sağlanacağını söyledi. Borschberg, "Yeni nesil hava araçları ile sessiz, çevreyi kirletmeden ve uygun teknoloji ile belki de taksi fiyatına Kadıköy’den Taksim’e uçacaksınız. Bu günler hiç de uzak değil" diye konuştu.



İstanbul’da Tepe Savunma’nın 25’inci yıl dönümü toplantısında Demirören Haber Ajansı ()’nın sorularını yanıtlayan Borschberg, "2003'te yola çıktığımızda 'enerjiyi güneşten sağlayıp elektrik motoru ile uçacağız' dediğimizde insanlar 'Fikir güzel ama elektrikli uçakların geleceği yok' diyordu. Biz bunu başardık. Şimdi 15 yıl sonra artık insanlar elektrik gücünün havacılıkta yeni bir çığır açacağına inanıyor. Neden? Çünkü çok verimli, çevreci ve ucuz" dedi.



KADIKÖY’DEN TAKSİME 10 DAKİKA



Mevcut sistemlerin çok verimsiz olduğuna dikkat çeken Borschberg, “Aracınızın deposuna 3 litre yakıt koyuyorsunuz. İki litresi ısınmaya, kalan bir litre de sizi ileri götürüyor. Elektrik motorları inanılmaz verimli. Yeni nesil hava araçları ile sessiz, çevreyi kirletmeden ve uygun teknoloji ile belkide taksi fiyatına Kadıköy’den Taksim’e uçacaksınız. Bu günler hiç de uzak değil" diye konuştu.





HAYAL EDİN



Yenilikleri hayata geçirmek için önce hayal etmek gerektiğine dikkat çeken İsviçreli pilot, "Ben küçükken, havacılığın öncülerinden biri olmayı hayal ederdim. Hayat, yapılamazı yapmak demek. Hayal ettikten sonra inanacaksınız. Sonra da bu konuya yeteri kadar enerji verebilirseniz inanılmazı başarabilirsiniz. İmkansız diyenlere inanmayın. Her zaman bir çözüm vardır" ifadesini kullandı





ELEKTRİKLİ UÇAK PROJESİ GELİŞTİRİYOR



Borschberg, deneyimlerini yeni nesil, tek motorlu bir elektrikli eğitim uçağına aktarıyor. Tasarım ve imalatı tamamlanan uçak bir ay içinde uçacak. İkinci proje ise şehir içinde insanları taşıyan ‘uçan taksi’.





8 UÇUŞTA 20 BİN KİLOMETRE



İsviçre merkezli Solar Impulse, kanatlarının üzerinde taşıdığı güneş panellerinden elde ettiği enerji ile sekiz etaptan oluşan dünya turunu 2015-2016 arasında 20 bin kilometre yol kat ederek gerçekleştirdi. 255 saat havada kaldı. Eşi Türk olan Borschberg ve proje ortağı Bertrand Piccard dönüşümlü olarak 71,9 metre kanat açıklığına sahip, 1400 kilogram Solar Impulse adı verilen uçağın da bizzat pilotluğunu dönüşümlü olarak yaptı. Bu uçuş sırasında 10 farklı havacılık rekoru kırıldı.