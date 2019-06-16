Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı. Saray'a bağlı Ayazpaşa Mahallesi Vize Caddesi'ndeki iş yerlerine bu sabah gelenler, reklam tabelasından karga sesi geldiğini duydu. Çekiçle tabelanın altındaki parke taşları kaldıran esnaf, sıkışan 2 yavru kargayı kurtardı. Yavru kargalar, sıkıştığı yerden alınıp, tekrar yuvalarına konuldu.
(Görüntülü) Reklam tabelasına sıkışan yavru kargaları esnaf kurtardı
Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı. Saray'a bağlı Ayazpaşa Mahallesi Vize Caddesi'ndeki iş yerlerine bu sabah gelenler, reklam tabelasından...
16 Haziran 2019 Pazar 15:45
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